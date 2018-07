TITANIC Tier: Neues aus der Welt der Wildnis

"Der weiße Hai", "Ein Fisch namens Wanda", "Findet Nemo": nur drei von mehreren Dutzend Filmen, denen Orson Wels seinen Ruf als schleimigster Hollywood-Stör aller Zeiten verdankt. Wie TITANIC Tier aus zuverlässiger Quelle erfuhr, ist der scheue Riese mit dem breiten Kopf nun im Aquarium von Santa Barbara verstorben. Wels hinterlässt seine Frau Gräte.

"Quak, quak, quak, quakquakquak!" Mit diesen düsteren Worten beschrieb Ernst Erpel auf einem Symposium die Lage der Deutschen Entenversicherung.

Eigentlich gar nichts in diesem Beitrag zu suchen hat Hauptkommissar Thorsten Falke, den man aus der beliebten ARD-Krimireihe Giraffe, Erdmännchen & Bootz kennt. Falke-Darsteller Waran Wilke Hering ist allerdings so Habicht, äh, erpicht auf Öffentlichkeit, dass er uns für diese dezente (Blind-)Schleichwerbung eine Menge Kröten bezahlt. Verrücktes Huhn, der Typ – aber wenigstens nicht so ein eitler Gockel wie Hahn S. Jaenicke!

Zum Abschluss noch, für unsere kleinen Partytiger, der Hinweis auf einen Cocktail, der in den zoologischen Gärten dieser Erde bereits seit Jahren als Geheimtip gilt: Okapirinha.