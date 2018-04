so schlimm um Sie steht, hätten wir nun doch nicht gedacht. Dem »Tagesspiegel« verrieten Sie, daß Sie einer Gruppe ehemaliger Außenminister angehören, die von Ihrer Ex-US-Kollegin Madeleine Albright gegründet worden sei: »Wir treffen uns zwei-, dreimal im Jahr, zuletzt in der Schweiz. Je nachdem, wo sich ein Sponsor findet.«

Was ja wohl soviel heißt, wie: Niemand will mehr mit Ihnen in den Urlaub fahren, und selber bezahlen können Sie es auch nicht mehr. Seien Sie jedenfalls vorsichtig, wenn sich mal ein Sponsor aus Serbien bei Ihnen melden sollte. Der will Sie vielleicht doch lieber bombardieren als mit Ihnen zu dinieren.

Kleiner Tip als Schutz vor Kollateralschäden! Titanic