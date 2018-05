muß Ihr Respekt vor den intellektuellen Fähigkeiten der Verbraucher in Deutschland sein, wenn Sie meinen, eine vereinfachte Kennzeichnung von Lebensmitteln würde für Verwirrung sorgen! Statt einer Ampel halten Sie eine Gesamtstrategie zum Reduzieren von Kalorien für geboten.

Das kennen wir vom Straßenverkehr. Dort fahren auch immer wieder von Ampeln verwirrte Leute bei Rot oder biegen bei Grün ab und überfahren Fußgänger, die auch Grün hatten. So was würde nicht passieren, wenn an Kreuzungen statt der verwirrenden Ampeln Aufsteller mit einer Gesamtstrategie zur Verminderung von Verkehrsopfern aufgestellt würden. Alles in allem spitzenmäßig gedacht also.

Daß auch die Industrie die Lebensmittelampel ablehnt, hat mit Ihrer Haltung natürlich nichts zu tun. Wer hier einen Zusammenhang vermutet, leidet wahrscheinlich schon an einer Ampelverwirrung und benötigt dringend eine Gesamtstrategie zur Vermeidung der Vermutung von Zusammenhängen.

Vermutet Titanic