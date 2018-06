Im Teaser Ihres »Welt online«-Bezahlschrankentextes über die AfD heißt es: »In den Parlamenten lehnen die anderen Fraktionen pauschal alles ab, was die Partei vorbringt. Doch die Ressentiments der Rechten werden von vielen bereitwillig übernommen. Es müßte genau umgekehrt sein.«

Aber wie meinen Sie das genau? Sollen die anderen Fraktionen bereitwillig übernehmen, was die AfD in den Parlamenten vorbringt, und die Ressentiments pauschal ablehnen? Oder sollen sie pauschal allem zustimmen, was die AfD in den Parlamenten vorbringt, und die Ressentiments widerwillig übernehmen? Und käme das alles dem Status quo, in welchem die anderen Parteien Ressentiments und Vorschläge der AfD übernehmen, nicht schon relativ nahe? Und noch eine Frage haben wir: Hat das irgend jemanden so sehr interessiert, daß er für den Onlinetext bezahlt hat?

Mit pauschal ablehnenden Grüßen Titanic