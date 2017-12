Wie AfD-Politiker miteinander kommunizieren ("Heil, meine Führerin!", "Wollt ihr die totale Hundekrawatte?", "Willkommen, Herr Söder!"), weiß man jetzt dank der AfD-Whatsapp-Gruppe "Offenes Wort". TITANIC liegen jetzt auch Protokolle aus den Gruppen anderer Parteien vor:

Aus der SPD-Whatsapp-Gruppe "Offener Arsch":

Andrea Nahles: Martin, willst du jetzt die Groko oder nicht?

Martin Chulz: Ja! Also nein! Ich meine... Muß erst die Basis fragen, anschließend mit meiner Mutter sondieren und danach fällt mein Hund eine Entscheidung. Ok?

Andrea Nahles: WTF?! Gleich gibt’s was in die Fresse!

Sigmar Gabriel: Leute, beruhigt euch! Laßt uns über "Heimat" reden...

Andrea Nahles: O nein, nicht der schon wieder! Martin, dir ist schon klar, daß Sigmar bei einer Groko Außenminister bleibt, oder?

Martin Chulz: Shit... Äh, ich meine: Chit!

Helmut Schmidt: Hust hust... Hat jemand Feuer?

Aus der FDP-Whatsapp-Gruppe "Offene Hose":

Wolfgang Kubicki: CL? Alles okay bei dir? Du hast schon seit fünf Minuten nichts mehr getwittert! Bist du krank? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder findest du jetzt: Es ist besser, nicht zu twittern, als falsch zu twittern?

Christian Lindner: Quatsch! War gerade damit beschäftigt, ein neues Selfie zu machen! Natürlich in schwarz-weiß. Poste ich gleich bei Insta, musically und Outlook. Check it out!

Wolfgang Kubicki: Kann es kaum erwarten.

Christian Lindner: So, jetzt. Bitte sofort krass abliken! Thx.

Wolfgang Kubicki: Ach, du Scheiße! Sehe das erst jetzt: "Offene Hose"? Is nich euer ernst, oder? Wer ist denn auf diesen dämlichen Gruppennamen gekommen?

Christian Lindner: OMG! Ist bestimmt noch aus der Zeit von Brüderle. Müssen wir sofort ändern! Wir brauchen einen innovativen Namen. Mein Vorschlag: CL first.

Aus der CDU/CSU-Whatsapp-Gruppe "Offene rechte Flanke":

Angela Merkel: Huhu, Kinder! Wer regiert denn eigentlich gerade? Weiß jemand was?

Thomas de Maizière: Ich dachte, du und der Altmaier?

Horst Seehofer: Was machst du denn hier, de Maizière? Schieb ab!

Thomas de Maizière: Das tue ich doch schon die ganze Zeit. Am liebsten nach Afghanistan. Und demnächst auch nach Syrien und Nordkorea. Alles sichere Länder jetzt!

Peter Tauber: I like!

Julia Klöckner: #MeToo!

Jens Spahn: Menno! Jetzt hört endlich auf, hier dauernd diese Englischzismen zu benutzen. Redet Deutsch!

Aus der Grüne-Whatsapp-Gruppe "Offen für Österreicher":

Boris Palmer: Kretsche! Winnie! Hast schon gehört? In Österreich müssen Asylanten demnächst Geld und Handys abgeben!

Winfried Kretschmann: Ja, hab ich grad gelesen. Die neue österreichische Regierung – einfach phänomenal!

Boris Palmer: Stimmt! Brauchen wir auch!

Winfried Kretschmann: Was? So eine Regierung? Na, dann frag doch mal nach, ob die Österreicher uns wieder regieren wollen... Ich wäre dafür!

Boris Palmer: Lol! Mach ich! Bussi und Herzchen!

Boris Palmer hat Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache hinzugefügt

Aus der Linke-Whatsapp-Gruppe "Nicht ganz dicht":

Oskar Lafontaine: Sarah?

Sahra Wagenknecht: Ja, Oskar?

Oskar Lafontaine: Du wolltest doch eine linke AfD-Fangruppe gründen. Was ist daraus geworden, Sarah?

Sahra Wagenknecht: Das hab ich doch schon längst! Hast du das wieder vergessen? O Gott, ich glaube, du bist wirklich dement! Und schreib meinen Namen endlich richtig! Ich heiße Sahra, nicht Sarah!

Oskar Lafontaine: Jawoll, Sarah! Heil, meine Führerin!

