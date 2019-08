TITANIC präsentiert: Der neue Frontex-Eignungstest

Die europäische Grenzschutz-Agentur "Frontex" steht wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat aber bereits angekündigt, die wehrhafte Grenzschutzstaffel bis 2024 auf 10000 Mitarbeiter aufzustocken. Doch wie will man genügend passende Mitarbeiter finden, die auch mal ordentlich zupacken wollen? TITANIC hilft mit einem Schnelltest: Ausfüllen, auswerten, abschotten.



Die Verteidigung unserer Freiheit beginnt …

a) am Hindukusch.

b) am 1. des Folgemonats.

c) morgens halb zehn in Deutschland.

d) mir ordentlich auf den Sack zu gehen.



Schon als Kind träumte ich davon, …



a) fremde Länder zu bereisen.

b) fremde Menschen abzuschieben.

c) Menschenrechte zu verletzen.

d) mich an allen zu rächen, vor allem an Mama und Papa.





Sie sehen drei Personen, die nachts über einen Grenzzaun klettern. Wen erschießen Sie zuerst?

a) Alle drei gleichzeitig: Ich will niemanden diskriminieren.

b) Man muss doch nicht gleich schießen! Erwürgen ist viel persönlicher.

c) Meinen Vorgesetzten.

d) Niemanden, ich habe gerade Pause.

Wie lautet der offizielle "Frontex"-Slogan?

a) Beim Grenzschutz an (rechtliche) Grenzen gehen

b) Wenn Sie sich nicht ausweisen können, werden Sie ausgewiesen

c) Eine kleine Pfefferspray-Attacke für einen Menschen, aber eine große Pfefferspray-Attacke für Europa

d) Waschmaschinen leben länger mit Calgon

Sie prügeln gerade einen geflüchteten Menschen mit einem Schlagstock. Plötzlich taucht das Kamerateam eines linken Lügenpressemediums auf und fragt, was Sie da gerade tun. Was antworten Sie?

a) Ich suche nur meine Kontaktlinsen.

b) Ich habe mich wohl an der Tür geirrt.

c) Ich verteidige unsere Europäische Werteordnung.

d) Er hat angefangen.





Unter der Dusche singe ich …

a) Pink Floyds "The Border Wall".

b) Stefan Raabs "Maschen-Draht-Zaun".

c) irgendwas von Andreas Gabalier.

d) nichts. Ich masturbiere stumm vor mich hin.





Auflösung:

Alleine die Tatsache, dass Sie sich bewerben wollen, zeigt uns: Sie sind innerlich tot und suchen Verantwortung. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden und sind nun Teil unseres Frontex-Teams. Bitte finden Sie sich morgen irgendwo an einer Grenze ein.