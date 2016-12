»Was würden Sie machen, wenn Sie die Zeit ganz zurückdrehen könnten?« wollte die Bunte in ihrer »Frage der Woche« wissen, und Sie gaben Auskunft: »Wenn ich tatsächlich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich mich in die Weimarer Republik beamen und alles Menschenmögliche daransetzen, Adolf Hitler zu verhindern.«

Vorsicht, Frau Glas, mit solchen Gedankenspielen! Was, wenn Sie in der Weimarer Republik Ihrem eigenen jugendlichen Ich begegnen? Fatale Zeitlinienverknotungen könnten die Folge sein!

Meint’s nur gut: Titanic