Ein Beschwichtigungsversuch von Torsten Gaitzsch

Immer wieder Donald Trump! Voll Kanne und ohne Rücksicht drauf auf das (immerhin wahlrechtlich legitimierte!) zukünftige US-Staatsoberhaupt. An jedem Kabinettsmitglied, das Trump ernennt, haben die liberalen Schaumschläger in ihren Elfenbeinschreibstuben irgend etwas auszusetzen: Dem designierten Secretary of state Rex Tillerson klebt Öl an den Händen, Pentagonchef in spe James Mattis foltert gerne, Chief of Staff Reince Priebus hat einen komischen Namen – big whoop! Ich sage: Ruhe mit den jungen Pferden. Zum Beispiel mit dem Pferd von Kaiser Caligula. Als dieses im Jahr 42 n. Chr. zum Konsul ernannt worden war, haben zuerst auch alle die Stirn gerunzelt, aber als es sich wenig später als besonnener Nahostexperte herausstellte, schwiegen seine Kritiker (wegen lebenslanger Inhaftierung). Und überhaupt! Nimmt man die Ministerinnen und Minister von unserer lieben Frau Dr. Angela Merkel genauer unter die Lupe, stößt man ebenfalls auf einige Ecken und Kanten:

Frank-Walter Steinmeier weigert sich bis heute, den Staat Burkina Faso anzuerkennen

Ursula von der Leyen ist der Meinung, Menschen mit Asperger "sollen mal ihr Leben klarkriegen", notfalls "helfen Einläufe mit heißem Himbeeressig“

Christian Schmidt betet heimlich den ägyptischen Fruchtbarkeitsgott Herischef an und hat außerdem einen atavistischen Schwanz

Peter Altmaier versucht seit Jahren, die Rechte an "Dornröschen" zu kaufen, um jedes Mal abzukassieren, wenn das Märchen öffentlich vorgelesen oder erzählt wird

Hermann Gröhe hat als Jugendlicher im Kathrausch ein Exemplar einer seltenen Zypressenart bis zur Unkenntlichkeit verprügelt

Manuela Schwesig flucht beim Skat wie ein Rohrspatz

Johanna Wanka ist im Februar dieses Jahres mit vollem Blackface aufgetreten, und zwar nicht beim Karneval, sondern auf einer Beerdigung

Hier wird doch mit zweierlei Maß gemessen! Und wenn ich eins hasse, dann so gut wie alles. Leave Britney alone! By which I mean: Leave Donald alone! Hehe, das ist der Name einer Ente.

(Der Autor leitet das Gesellschaftsressort dieser Zeitschrift und ist mehrfach am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung vorbeigelaufen)

