von Fabian Lichter

Als Vertreter der sogenannten "Generation Alkopop" kann ich zu den schleichenden Veränderungen in der Gesellschaft nicht länger schweigen, ja es dürstet mich nach einer Aussprache, nach der reinen, klaren Wahrheit aus meinem Munde.

Die Jugend trinkt so wenig wie seit den 70ern nicht mehr, müssen meine geröteten Augen lesen. Na bravo! Was haben wir uns zu unseren Schulzeiten alles anhören müssen. Der Jugendschutz war uns Tag und Nacht auf den Fersen. Eltern, Lehrer und die CIA haben uns bespitzelt, wo sie nur konnten. Aber sicher! Aber ja! Nur weil wir es mit Alkohol & Co. noch locker nahmen – besser gesagt: ernst! –, dem Lustprinzip huldigten und hie und da freilich auch mal was zu Bruch ging. Weil wir Türen auftreten wollten. Für Euch, Euch Nachzügler. Ich sag’s, wie es ist: Ohne Weizen ging man damals einfach gar nicht erst in die große Pause, und nur durch Psychedelika und die obligatorische Sportzigarette danach konnte unsereins im Matheunterricht erst richtig kreativ werden. Die sollten sich mal chillen, die Alten, ebenso die heute 18–25jährigen. Trinkt halt auch mal was! Es ist ja nicht so, daß wir heute deswegen alle keine geraden Sätze mehr. Irgendwie.

Das ganze Gezeter wegen dem bissi Alk, lächerlich. Schmeckt halt auch gut, so ein Vollrausch. Und? Hat es mir geschadet? Jein! Ich bin ein volles vollwertiges Mitglied der Gesellschaft geworden. Zahle meine Rechnungen, meine Miete, mein Lotto. Die Schule haben auch wir alle abgeschlossen. Mit Zeugnis! Und ich weiß von meinem Kumpel Frank, daß er schon mehrmals kurz vor einer Ausbildung stand. Pythagoras, Dostojewski, Smirnoff – weiß ich heute noch, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, das hab ich noch im Hirn, als wäre es gestern gepredigt worden.

Wenn ich dann in der "Welt" wieder lese, wie da eine Journalistin fragt, ob die Jugendlichen braver werden und ein Jugendforscher darauf wie folgt antworten muß: "Das Ausschweifende ist nicht mehr cool, es geht zunehmend um Leistung." Entschuldigung, aber da kommt mir der Frühstücks-Asbach wieder hoch. Ich möchte mein Plädoyer an dieser Stelle dann aber auch langsam beenden. Zum einen wirken solche Appelle an die Jugend ohnehin nicht, wie ich mich schemenhaft erinnere, zum anderen habe ich heutzutage ja nun mal auch meine Verpflichtungen und muß rechtzeitig diese Kästen hier zum Rewe rüberbringen. Der Strom will schließlich bezahlt werden.

