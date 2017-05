Nach Milliarden-Waffendeal mit Saudi-Arabien: Auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv verkündet Trump, er habe neue Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten bekommen +++ Klagemauer zittert vor Trump-Besuch: "Ich halte ja so einiges aus – aber das Gejammer? Ojojojoj..." +++ Zum Lunch gönnt sich der Präsident einen Pastrami-Bagel: "Fascinating, daß es hier amerikanisches Essen gibt!" +++ Wirtschaftsboom erwartet: In den besetzten Gebieten soll ein 100stöckiger Trump-Tower entstehen. "Hier siedelt man vertikal statt horizontal, so wird weniger Raum weggenommen. Und Zimmer in meinen Häusern können sich eh nur Juden leisten, haha!" +++ Awkward! Trump fragt, ob man in der Westbank Geld abheben kann

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige