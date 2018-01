»Die SPD«, schrieben Sie im »Stern«, »ist so seriös wie ein grobschlächtiger, unrasierter Mann« – also Sie – »mit einer schwarzen Damenstrumpfhose auf dem Kopf und einem Stemmeisen hinter dem Rücken, der behauptet, er jage Einbrecher. Im gut besuchten Bettenparadies Merkel.« Was auch immer das heißen soll, Sie haben sicher schöne Träume. Aber: Wer bricht schon in ein Bettenparadies ein? Hat Sie der Insolvenzverwalter rausgeworfen? Oder der Telefonsexanbieter gekündigt? Und was sind Sie jetzt eigentlich: Strumpffetischist? Matratzenschizo? Wirrwüterich?

Doch es geht noch weiter, es geht »um Beute, fette Beute. Denn die Union ist ja fertig, zu allem bereit. Hat die Türen sperrangelweit geöffnet und den Safe auch, um im Bild zu bleiben«, welches Bild auch immer das sei. »Man braucht bloß noch zuzugreifen.« Wir möchten bitte lösen: Sie sind ein Möbelneurotiker.

Dankt für Ihre Aufmerksamkeit: Titanic