lange nicht mehr geplaudert! Schön, daß wir Sie in der Gala treffen. Wir haben gehört, Sie arbeiten an einer Quizshow als Jahresrückblick? Aha aha, ja ja. Und sonst so? – »Neulich hatte ich noch ein paar Vollkornnudeln übrig, da fiel mir ein, ich habe noch Scampi im Eisfach. Dazu gab es dann ein wenig Gemüse, Crème fraîche – lecker.« – Ja, das schmeckt wohl, können wir uns gut vorstellen. Und sonst, aufregende Projekte am Start? – »Ich spiele gerne Gesellschaftsspiele.« – Ähhhh… – »Wenn die Kinder mich bei ›Mensch, ärgere dich nicht‹ rausschmeißen – herrlich!« – Ja, haha, das ist immer… – »Neulich habe ich nach 20 Jahren mal wieder Skat mit meinen Kumpels gespielt. Eine ganze Nacht lang.« – Tschüs, wir haben noch einen Termin und müssen dann auch wirklich weiter! Titanic