Der Rekordtunnel verschluckt uns wie das junge Mädchen den ihm soeben dargereichten Apfelschnitz. Es hustet, es keucht, der Rentnerbulle patscht ihm auf den Rücken, das luftröhrenverstopfende Fruchtfleisch fliegt in seinen Schoß. Teilnahmslos nimmt er das Ding in die Hand, seine Pupillen scannen den Raum nach einer Entsorgungsoption. Stoisch, besonnen, souverän: Der Mann ist ein Held. Mit ihm kann und wird hier heute nichts schiefgehen. Seine Rentnerkuh raschelt unbeeindruckt weiter, hält Ausschau nach dem Kreuzworträtsel.

Ein Blick aus dem Fenster: Nichts. Finsterste Nacht, düsterster Schatten, schwärzeste Dunkelheit überträgt sich auch ins Innere des Abteils: Das Licht erlischt. Wir Fahrgäste blicken uns erschrocken in die Augen (vermutlich, man sieht ja nichts). Eine Störung? Komplikationen? Baupfusch? Meine Antworten auf diese Fragen: Nervosität, Angst, Panik. "Geht bestimmt gleich wieder an", murmelt die Mutter ihrem sich weiterhin Apfelschnitze ins Maul reinfressenden Sproß zu, während der Zug immer tiefer in den Berg rast. Schweißausbruch. Zittern. Mein Fels in der Brandung, der Kampfrentner, läßt lediglich ein leidenschaftsloses Räuspern erklingen. Seine Gattin pfriemelt sich nach wie vor gut hörbar durch die Seiten der... – "FUCK, HÖREN SIE DOCH ENDLICH MIT DIESER VEFLUCHTEN RASCHELEI AUF!" entfährt es mir. Ich bin nervlich am Ende. "Wie reden Sie denn mit meiner Frau?" schnaubt es aus dem Rentnermund, als die Lampen ihren Dienst dann doch wiederaufnehmen.