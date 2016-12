Wie in Deiner Broschüre »Liechtenstein in Zahlen 2016« im Abschnitt »Viehbestand und Milchproduktion« zu lesen war, gab es anno 1990 in Deinem Land 171 Ziegen, zehn Jahre später schon 239 und noch einmal zehn Jahre später bereits 416 Exemplare der paarhufigen Hornträger. Glückwunsch erst mal dazu, und nicht nur zur Akkuratesse der Erfassung. Doch, o weh, was sticht uns nur eine Zeile weiter in Herz und Auge? Ein profanes Nichts prangt an der Stelle, an der eigentlich die Anzahl der Nutzhühner von 1990 bis 2000 angegeben sein sollte. Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, ja selbst Bienenvölker sind erfaßt, doch Hühner: k.A.

Solch Schlamperei macht auch die bis aufs letzte Federvieh genau angegebene Zahl (12 626) im Jahr 2010 nicht wieder gut. Im Gegenteil, zeigt sie doch nur, daß es möglich gewesen wäre, alle Hühner zu erfassen, es aber schändlichst unterlassen wurde! Und überhaupt, nur Nutzhühner gibst Du an? Die unzähligen Last- und Haushühner im Alpenreich fallen einfach unter den Tisch, als gäbe es sie nicht? Allen hätten wir so etwas zugetraut, nur nicht Dir, Liechtensteiner Amt für Statistik!

Tief verletzt und bitter enttäuscht verbleibt wehklagend Deine Titanic