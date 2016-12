Vor zwei Jahren bekannten Sie in einem Dokument namens »Offener Brief des Grafen« Ihren Wunsch, Abschied zu nehmen (natürlich nur »musikalisch«): »Die unheilige Musik ist zu meiner Sprache geworden … Die Botschaft, daß man immer für seine Träume kämpfen soll und daß man nie die Hoffnung aufgeben darf, auch wenn es oft genug im Leben schlecht aussieht, die wurde für mich durch die Vita von Unheilig bestätigt … Ich umarme Euch, Euer Graf.«

Nach der »Gipfelstürmer-Tour«, der »Zeit zu gehen Tour« und der »finalen« »Ein letztes Mal Tour« veröffentlichten Sie jetzt doch noch ein allerallerletztes Album, »Von Mensch zu Mensch«, wie Sie in einem Dokument namens »Offener Brief des Grafens [sic!]« Anfang August dieses Jahres angekündigt hatten: »Ich glaube, Worte alleine sind dafür nicht genug. Musik war immer meine Sprache und somit möchte ich mich bei Euch auch mit Musik in meiner Sprache bedanken … Ich umarme Euch, Euer Graf.«

Wozu? Sie hatten Ihre Träume doch schon fast zu Ende gekämpft und endlich, endlich Abschied genommen von Ihrer »besonderen Stärke«, nämlich jener, der traurigen Landbevölkerung das heilige Geld mit unheiliger Musik abzuknöpfen. So schien es zumindest. »Dieses Album möchte ich als Mensch Euch, meinen Fans als Menschen, widmen.« Fragt sich nur, was Ihre Fans vorher für Sie waren, wenn nicht Menschen. Und vor allem Sie: eine glatzige Wurst im Anzug, die um Mitleid bettelt? Ein grimmig dreinblickender Schwulströhrling, der immer den gleichen Text aufsagt? Oder nur ein ganz ordinärer Träger vergessener Bartwinkel der frühen Fünfziger?

Umarmt Sie auch kein letztes Mal: Titanic