Die Fernsehzeitschrift "TV Movie" wurde für eine vorab veröffentlichte Rezension des am 9. Februar in den Kinos startenden Films "Fifty Shades of Grey 2 – Gefährliche Liebe" gerügt. Es stimme zwar, so eine Sprecherin der verantwortlichen Bauer Media Group, daß die Leinwandadaption des zweiten Romans von E. L. James den Filmkritikern noch gar nicht vorgeführt wurde. Allerdings hätten diese da auch nicht viel verpaßt: "In puncto Spannung reicht der Streifen nicht annähernd an 'Star Wars: Episode XII' heran. Und ja, auch wenn Sadomasochismus für manchen noch ein Tabuthema sein mag: Daß sich derlei Stoffe trotzdem unverkrampft inszenieren lassen, haben Werke wie James Camerons 'Avatar 2' längst gezeigt." Man fand jedoch auch versöhnliche Worte, wesentlich besser gelungen sei Regisseur James Foley die Verfilmung von "Fifty Shades Of Grey 3 - Befreite Lust".

