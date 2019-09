Thomas Cook ist pleite: Was wir wissen, was wir nicht wissen

Was wir wissen:

— Der britische Reisekonzern Thomas Cook hat Insolvenz angemeldet und seine Aktivität eingestellt.

— Das Unternehmen hatte seit Jahren Schulden angehäuft und Kapital in zwielichtige Kanäle auf traumhaften Karibikdestinationen in herrlicher Lage und 1.-Klasse-Strandblick geleitet.

— Schuld ist (zum Teil) der Brexit, aber auch Amazon und Greta Thunberg.

— Premierminister Boris Johnson hat eine Finanzspritze abgelehnt, "because that sounds awfully gay".

— Es sind auch Deutsche unter den Opfern (140 000)!!!!!!

Was wir nicht wissen:

— Wer sind die 600 000 betroffenen Urlauber, die jetzt auf ihre Heimholung warten? Kann man diesen braungebrannten, arbeitsscheuen Weltenbummlern trauen? Warum bleiben die nicht an ihren Ferienorten und helfen der Tourismusbranche dort?

— Zahlen am Ende wieder der kleine Mann und die kleine Frau für die Rettungsboote und -flieger?

— Müssen jetzt alle in der Luft befindlichen Maschinen der deutschen Cook-Tochter Condor abgeschossen werden? Ferdinand von Schirach will sich nicht äußern.

— Was wird jetzt aus den Cook-Inseln?