von der Einordnung Deiner Wasserkocher in die Produktlinie »Ideenwelt«. Seit Wochen brodelt in uns die Frage, was wir mit denen denn anstellen sollen, außer – nun ja – Wasser für Tee oder ähnliches zu erhitzen. Glühwein vielleicht? Aufguß im Dampfbad?

Warten, bis es ihnen siedend heiß einfällt, um es Dir dann brühwarm zu erzählen:

Deine Unkreativen von der Titanic