Endlich wieder Neuigkeiten von Frank Hu! War es nach der Insolvenz von expondi und Faduloo ziemlich ruhig geworden um den ehemaligen Gründer von Gaspacho, Mimosa und Removo, fährt Hu jetzt scheppernd mit knattr vor. Das Düsseldorfer Unternehmen kooperiert mit Transportandi aka move4groove und macht irgendwas mit Motoren.

In allerletzter Sekunde geplatzt ist die Fusion von mydog, poodle24 und deinsuperhund. Wie man aus Insiderkreisen erfahren konnte, scheiterten die Verhandlungen letztlich an der Unfähigkeit, sich auf einen neuen Firmennamen zu verständigen.

"Im Leben geht es nur um harte Ficks und geiles, geiles Venture-Capital." So jedenfalls die These eines ranghohen Managers von RocketCologne, der lieber ungenannt bleiben möchte.

Checkr und Buzzdealzz investieren eine Summe in mittlerer siebenstelliger Höhe in Badanda. Das Berliner Start-up ist bekannt dafür, User via App mit Tools zu verbinden, und setzt dabei auf disruptive Verfahren.

Auf der Suche nach einem neuen Vokal hat sich das Hamburger Start-up Brsrkr um Gründer Fynn Rych vor kurzem an die Consultants von brunununu gewandt. brunununu verfügt über Branchenerfahrung und war in der Vergangenheit vor allem für 2b1000 tätig.

23Schnäpse gehört ab sofort zum Stuttgarter Kult-Start-up Schwemmendo im Stadtteil Bad Cannstatt. Für Stammgäste, denen diese unerwartete Entwicklung Sorgen bereitet, hat Schwemmendo-Markenbotschafter Holgi eine beruhigende Nachricht: Dienstag bleibt Jacky-Tag!