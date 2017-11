Ein Lottogewinn, der Traum vieler Menschen. Aber ist es nun Fluch oder Segen, wenn man einen Lotto Jackpot abräumt? Im Normallfall ein Segen, doch diese Beispiele zeigen, dass man mit Geld nicht alle Probleme lösen kann. Hier die wohl dümmsten Lottogewinner aller Zeiten und wie Sie ihren Reichtum in den Wind gesetzt haben.

7. Millionen beim Frauen Wrestling verzockt!

Jonathan Vargas, gewann einen 35.3$ Millionen Jackpot in der US Powerball Lotterie im Jahre 2008 und war zur Zeit des Gewinnes erst 19 Jahre jung. Der Gewinner entschied sich dafür das Geld ins Wrestling Business für Frauen zu investieren. Unter dem Namen" Wrestlicious“ kämpften weibliche Wrestler im Bikini gegeneinander. Jonathan Vargas ist nun pleite.

6. Vom Millonär zum Fabriksarbeiter

Michael Caroll, ein britischer Lottogewinner, ist das beste Beispiel dafür was man mit seinem Gewinn nicht machen sollte. Der damals 19 Jahre alte Müllmann Caroll gewann 9.7 Millionen Pfund in der britischen Lotterie. Er kaufte sich eine Mansion in einer kleinen Stadt in England und veranstalte private Autorennen. Caroll gab an, dass er seinen Tag mit einer Line Kokain und einem Lager Bier begann. Er gab sein ganzes Vermögen für Prostituierte, Drogen und Autorennen aus. Heute arbeitet er als Fabrikarbeiter in einer Keksfabrik und verdient 200 Euro in der Woche.

5. Vom eigenen Sohn bestohlen

18 Jahre lang spielte Etta May Urquhart kalifornisches Lotto, in der Hoffnung eines Tages den Jackpot zu knacken. Im Jahre 2011 war es soweit Sie hatte 51 Millionen gewonnen! Um sicher zu sein, gab Sie den Lottoschein ihrem Sohn , der sollte die Zahlen noch einmal prüfen um auf Nummer sicher zu gehen. Der Sohn jedoch beanspruchte das Geld für sich. Vor Gericht sahen sich die beiden das letzte Mal wieder.

4. Illegaler Lottogewinner

Ein weiterer Gewinner war zur Zeit des Gewinnes illegal in den USA, weshalb er seinen Chef bat den Gewinn in Empfang zu nehmen. Der Chef beanspruchte aber das ganze Geld für sich. Der Lotto Gewinner verklagte ihn und gewann auch. Der Prozess kostet ihn aber fast den ganzen Gewinn.

3. Zweifache Mutter verprasst Vermögen für Schönheitsoperationen

Eine 16-jährige, zweifache Mutter gewinnt 2,6 Millionen Euro im britischen Lotto. Auch sie verprasste ihr ganzes Geld, für Schönheitsoperationen, Häuser und Drogen. Heute lebt sie mit ihren mittlerweile drei Kindern bei ihrer Mutter.

2. Petra und Achim Buberts Leben wurde zerstört

Das Ehepaar Petra und Hans-Joachim Bubert gewann im Jahre 1994 über 7 Millionen Mark. Der Lottogewinn sollte die Frisörin und den Zimmermann und deren Söhne aus der Schuldenfalle befreien. Stattdessen kam es nach dem Gewinn schlimm und dann noch schlimmer. Das Ehepaar verlor 2,2 Millionen an Verwandte, Freunde und Bekannte und verlor den Bezug zum Geld komplett. Zwansig Jahre danach lebt das Paar in Bad Segerberg und an ihrem Haus kleben Pfandsiegel. Das Paar schrieb auch ein Buch mit dem Titel: Mit dem Geld kamen die Tränen.

1. Doppelt verzockt

Die wohl dümmste Lotto Gewinnerin mit dem meisten Glück, ist Evelyn Adams aus New Jersey. Sie gewann sogar zweimal in der New Jersey Lotterie. Insgesamt konnte Sie an die 5.4 Millionen Dollar abräumen. Adams verzockte ihr Vermögen in den Casinos. Heute lebt Sie verarmt in einem Wohnwagen Park. Die Dummen bekommen die meisten Medienaufmerksamkeit, obwohl diese eigentlich in der Minderheit sind. Jeden Tag gibt es neue Lotto Millionäre, die nicht gleich alles verprassen sondern weise investieren. Also ob man es glaubt oder nicht, aber es gibt auch glückliche Lotto Gewinner, doch diese haben bei ihrem Gewinn nicht den Kopf verloren. Erzählen Sie uns doch, was Sie mit einem Millionengewinn machen würden?

