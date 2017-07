Hupps, was war denn da los? Martin Chulz’ genialer Zukunftsplan landete durch einen Fehler in der Raum-Zeit-Matrix der SPD-Pressestelle versehentlich in der Vergangenheit, nämlich in der Regierungszeit des Merowingerkönigs Chlodwig I. (481-511)! Da man zukunftsweisende Ideen wie die Einrichtung eines Chancenkontos für jeden Bürger dort für völlig utopisch hält, soll der Plan nun schnellstens in ein Wurmloch gestopft und in die Zukunft zurückgeschickt werden, wo er die Menschen in einiger Zeit hellauf begeistern wird.

Mit einem Eintreffen noch vor der Bundestagswahl im September ist jedenfalls zu rechnen, so der designierte Oppositionsführer.