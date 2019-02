Söder will Bienen fragen, ob sie überhaupt gerettet werden wollen

Nachdem in Bayern das Volksbegehren zur Rettung der Bienen erfolgreich war und mehr Unterschriften als nötig erzielt hat, will sich nun auch die bayerische Landesregierung mit dem Thema befassen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Bienen deshalb zu einer Diskussion in die Staatskanzlei eingeladen. "Es hat ja noch nie jemand mit den Bienen persönlich gesprochen, wir wissen also gar nicht, ob sie überhaupt gerettet werden wollen", teilte Söder mit. Doch bisher sei keine Biene auf das Gesprächsangebot eingegangen. "Das Thema interessiert sie offenbar nicht", sagte der Ministerpräsident. Doch er möchte "nicht so schnell aufgeben" und wünscht sich "eine offene Diskussion bei Marmelade, Honig und süßen Getränken". Es dürfe keine Tabus geben. Langfristig sei auch ein Ausstieg aus den Bienen möglich – "vielleicht im Jahr 2020". Darüber hinaus plant Söder eine Studie, die herausfinden soll, ob es den Bienen tatsächlich so schlecht geht, wie "übereifrige Tierschützer" immer behaupten. "Ich verspreche, dass in der repräsentativen Untersuchung alle betroffenen Bauern zu Wort kommen!"