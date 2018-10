So läuft Stefan Raabs Show-Comeback

Stefan Raab steht vor seiner Rückkehr ins Showgeschäft. Spiegel Online und Bild hatten Falschinformationen verbreitet, denen zufolge es eine Live-Übertragung der Bühnenshow an diesem Donnerstag auf Pro Sieben zu sehen gebe. Zudem hatte man falsche Angaben zum geheimen Ablauf der Veranstaltung samt den geladenen Gästen veröffentlicht. TITANIC kennt den wahren Ablauf von "Stefan Raab Live!" in Köln:

20 Uhr: Die "lustige" TV-Total-Stimme, wegen der heute noch viele Menschen in Behandlung sind, kündigt den Auftritt des Showmasters an.

20:30 Uhr: Stefan Raab brettert sichtbar berauscht mit einem Monstertruck auf die Bühne – es stimmt, was man sich über seine Drogenprobleme erzählt.

21:05 Uhr: Sidekick Elton verwechselt Stargast Lena Meyer-Landrut versehentlich mit einer Salzstange und isst sie.

21: 40 Uhr: Raab wird nostalgisch, bittet einen Jungen auf die Bühne und erinnert an seine Anfänge als Metzger: "Willst du mal sehen, was ich in deinem Alter so gemacht habe?" fragt er den kleinen Fan, ehe er einem süßen Ferkel den Kopf mit der Axt abschlägt.

22:15 Uhr: Ein Raabigramm! Mit seiner geliebten Ukulele stimmt Raab, jetzt staatstragend, nach einem kurzen "Ich liebe Deutscheland" die Nationalhymne an. Sein Publikum liegt sich in den Armen, singt alle Strophen.

22:50 Uhr: Zum Abschied tiriliert Max Mutzke. Die Halle ist aber bereits leer, weil ihn kein Mensch mehr kennt und man ihn für den emotional aufgewühlten Hausmeister hält.