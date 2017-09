Ein Gastbeitrag von Peter Sloterdijk

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Germania im Herbst 2017. Am Wochenende tänzelt man mit einem Gläschen Prosecco, halbnackt und ein Liedchen von Napalm Death trällernd, durch seine Villa in Karlsruhe und erfreut sich an der Einsicht, daß Deutschland die ruhige Kraft in Europa bleibt. Am Montagmorgen wacht man auf und hat nicht nur einen metaphysischen Brummschädel, sondern auch eine Anzeige wegen Ruhestörung am Hals. Mit anderen Worten: Wir stecken in der "Krisis" (Husserl). Auf dem politischen Feld nimmt diese eine Form an, die mein Reitlehrer Julian Nida-Rümelin vermutlich als Gefangenendilemma beschreiben würde. Und zwar folgendermaßen:

Cem Özdemir und Christian Lindner werden getrennt voneinander befragt, ob sie bereit sind, mit Angela Merkel zu koalieren. Ihnen ist klar: Wenn sie beide bejahen, bedeutet das ewige Schmach für sie sowie die endgültige Vernichtung für ihre Partei. Wenn sie bejahen, während der jeweils andere verneint, bedeutet das endgültige Vernichtung für sie und ewige Schmach für ihre Partei. "Na ja", denkt sich Özdemir in seinem modrigen Kellerverlies, "verdient hätten die Grünen es ja schon – allein wegen der unsäglichen Göring-Eckardt." Aber lethargokratisch, wie er ist, kann er sich letztlich ebensowenig zu einem Ja durchringen wie Christian "Smartpopo" Lindner.

Moral des Ganzen: Die Wacht am Nein steht treu und fest. Die thymotische Machtergreifung findet nicht statt. Und mein ehemaliger Assistent Marc Jongen eignet sich weder zum transitorischen noch zum transhistorischen Führer. Oder können Sie sich vielleicht eine verfassungsfeindliche Organisation vorstellen, die aus lauter Jongen-Jungen besteht?

Es bleibt also erneut alles beim alten. Go, GroKo, go – ohne Martin, ho, ho, ho! Merkel-Faktor Forever, Forever Faktor Merkel. Bzw. MFFFFM!

Herzlichst

Ihr Peter Sloterdijk

PS: Grüße gehen raus an meine Fans im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar, vor allem den Japaner. Keep up the good work und YOLO, Leute!

