Der riesige Eisberg, der sich in den vergangenen Tagen vom antarktischen Schelfeis löste, hat überraschend seine Route geändert und geht auf Konfrontationskurs zur deutschen Hauptstadt. "Ich bin nicht nur sieben Mal so groß wie Berlin, sondern auch nur halb so tot", höhnte der eine Billion Tonnen schwere Gigant am Freitag vor der Presse, "jedenfalls wenn ich mit der Stadt fertig bin."