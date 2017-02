Sensation im All: Astronomen haben sieben erdähnliche Planeten entdeckt, die in nur 40 Lichtjahren Entfernung von der Erde um den roten Zwerg Trappist-1 kreisen. Demnach ist auf dem ersten Planeten an den meisten Orten mit sehr schlechtem Netzempfang zu rechnen. Planet Nummer zwei wartet mit ohrenbetäubendem Krach auf, wenn man gerade schlafen will, und auf Nummer drei schmeißen die Nachbarn ihren Restmüll ständig in die Altpapiertonne. Auf Planet vier wird das Essen immer lauwarm geliefert und ist auch noch versalzen und auf fünf fährt die U-Bahn so ab, daß man sie gerade nicht mehr erreicht. Im Ozean des sechsten Planeten schwimmt eine Insel aus Plastikschrott, und der siebte Planet ist deine Mutter, so die Forschergruppe in ihrem wissenschaftlichen Fachaufsatz.

