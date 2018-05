Das war ja ein Parforceritt neulich bei Dir, eine regelrechte Achterbahn der Gefühle, auf die Du Deine Leserschaft mitgenommen hast. »Achtköpfige Familie wohnt in einem Zimmer«, kündigtest Du ein Video an und schubstest damit den besorgten Bürger direkt in die »Armes Deutschland!«-Habachtstellung. Doch die Titelzeile ging noch weiter! Nämlich mit »... für 6 800 Euro«. »Aaaha«, ramenterte es nun im Kopf von ebenjenem Wutleser, »so weit sind wir schon, daß sich eine hart arbeitende doitsche Familie für ein einziges schäbiges Zimmer verschulden muß!« Dann jedoch dieser Plot-Twist: »Die Stadt Köln bezahlt es.« So stand’s am Ende des Vorspanntextes, und unser besorgter Springerkonsument hob schon an, sich ein »Endlich kommt Vater Staat mal seiner gottverdammten Pflicht nach!!1!1!!« abzuringen. Aber ach, welch bittere Schlußpirouette! Startete man nämlich das Video, sah man schließlich, um wen es ging: »Familie Kaidi aus dem Irak«.

Und so schloß sich dann der Kreis, da war die »Welt«-Welt wieder in Ordnung, und in der Kommentarspalte ging es so zu, wie es halt zugeht: »Aufschrei«, »pervers« »Und das siebte Kind ist unterwegs«, »... sollte man den Menschen weiteres Leid ersparen und wieder zurück nach Hause fliegen«, »sofort in den Irak abgeschoben werden« usf.

Zu diesem postjournalistischen Gesellenstück gratuliert neidisch Titanic