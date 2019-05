Sechs Tipps für Großbrandgaffer:

1. Rettungskräfte behindern: Seien Sie sich nicht zu schade, Feuerwehrleute und Sanitäter auch einfach mal anzupöbeln oder gezielt mit der ganzen Gruppe abzudrängen. Beim Kampf um die besten Plätze ist Rangeln schon mal erlaubt.

2. Fachtermini verstehen: Einsteigern und Erfolgsfans ist es oft nicht möglich, beim komplizierten Fachjargon eingefleischter Gaffer mitzuhalten. Hier die wichtigsten Sätze, mit denen Sie garantiert Eindruck schinden: "Jaja, jaja", "Ach, guck – der Qualm!", "Jetzt geht's hier aber richtig los", "Ja, jetzt erst mal Wasser!", "Ui ui ui!" und "Mach dich in deine Bude, du scheiß Fotze! Das geht dich gar nichts an!"

3. Glänzen Sie mit Wissen über historische Großbrände. Doch Aufgemerkt – Dresden 1945 ist ein alter Hut. Damit kann heute nicht mal mehr Oma cool um die Ecke kommen, aber die hat ja sowieso von nichts gewusst. Besser: Berichten Sie einfach mal vom Kaufhallenbrand 1987 in Leipzig Leutzsch oder so geilen Dingern wie Rostock Lichtenhagen oder Lübeck 1996.

4. Dosenbierverkäufe gehen immer klar. Und wo Saufen keine Schande ist, kann es kein … hier … Dings … sein, lautstark und mit eingepisster Hose wieder Genozide auf deutschem Boden zu fordern. Also schon mal den Sprechchor für den Fall des Vollsuffs eingeübt!

5. Feuerflaute? Do it yourself! Mit nur wenig Aufwand bereiten Sie ihren Nachbarn oder einem linksgrünversifften Oberschlaumeier einen Abend, den diese so schnell nicht vergessen werden.

6. Deutschland, Deutschland, Deutschland!