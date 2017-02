Wir kennen Sie als Käpt’n Traumschiff aus dem ZDF, doch nicht überall geht es so harmonisch zu wie in der Serie. So klagten Sie der »Welt am Sonntag«: »Wir werden jeden Tag vollgemüllt mit schlechten Nachrichten, was haben wir als Ausgleich? Ich merke: Du wirst langsam wütend.« Z.B. auf Angela Merkel: »Außer der Flüchtlingsgeschichte hat sie alles prima gemacht.« Doch auch an Bord Ihres Dampfers läuft nicht alles rumpelfrei. Nicht nur seien die Gagen auf tschechischem, ungarischem oder polnischem Niveau, auch an den Kostümen werde gespart. Statt maßgeschneiderter Kleidung müßten Sie original Marinehemden tragen: »So sehe ich immer aus, als hätte ich so einen Ranzen am Bauch und so einen Arsch in der Hose.«

So weit, so Wut; damit ihr Frust von Bord kann, haben wir hier zwei gute Nachrichten für Sie: Selbst bei paßgenauer Kluft wäre immer so ein Arsch in Ihrer Hose. Und ein ganz schöner Ranzen, wenn nicht gar ein schwerer Rucksack, scheinen Sie ohnehin zu sein.

Gruß von der Brücke: Titanic