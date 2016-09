In einem Meinungsartikel empörst Du Dich über den Shitstorm anläßlich der weiblich besetzten Ghostbusters-Neuverfilmung: »Es hagelt sexistische und rassistische Kommentare. Und das im Jahr 2016!« In dem doch ansonsten allerorten nur Fortschritt zu spüren ist, nicht wahr? In dem die Menschheit so frei, gleich und brüderlich zu werden scheint, wie es sich selbst die naivsten Geschichtsoptimisten nicht hätten vorstellen können – nicht einmal Du, stimmt’s?

Träum weiter, kleiner Tim Caspar! Mit Dir träumt selig: Titanic