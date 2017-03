Weil ihm ein alter Witz über Kurden und Türken zur Last gelegt wird, den er in einem "Welt"-Artikel vom Oktober 2016 zitiert hat, befindet sich der Schreibtischtäter Deniz Yücel in Untersuchungshaft. Für folgende "Späße" kann man in Erdoğans Türkei noch festgenommen werden:

Klein Aishe geht mit Erdoğan die "Brücke der Märtyrer des 15. Juli" entlang. Da sieht sie eine Lira auf der Straße liegen und will sie aufheben, doch Erdoğan sagt: "Nein, was am Boden liegt, darf man nicht aufheben." Kurz darauf rutscht Erdoğan auf einer Feigenschale aus, fällt hin und ruft: "Klein Aishe, hilf mir auf!" - "Nein!" putscht Klein Aishe und erwidert: "Was am Boden liegt, darf man nicht aufheben."

(Einsender: Deniz, 8 Jahre, Istanbul)



Frützchen fragt einen Imam: "Kann man eigentlich für etwas bestraft werden, das man gar nicht gemacht hat?" Antwortet der Imam: "Das geht auf gar keinen Fall!" Daraufhin Frützchen: "Gut, ich hab nämlich meine Hausaufgaben in Staatskunde nicht gemacht."

(Einsender: Deniz, 6 Jahre, derzeit Hausarrest)



Yildirims kleiner Sohn sitzt im türkischen Bad: "Mama, Mama!" ruft er. "Wo ist denn der Waschlappen?" Antwortet seine Mutter: "Efes holen!"

(Einsender: Deniz, 10 Jahre, Celle)



Sagt ein türkischer Jungen zum anderen: "Mein Baba ist ein Angsthase." - "Wieso?" fragt der andere. "Na ja", erklärt der erste, "jedes Mal, wenn Mami abends nicht da ist, schläft er bei unserer Nachbarin, der alten Ziege."

(Einsender: Deniz, bis zu 5 Jahren Haft)

