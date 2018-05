Mit »Guerilla-Marketing« (so diverse Medien) hast Du Dich gegen den Ausschluß von der Digital-Messe re:publica gewehrt, wo Du gerne Flyer verteilt und dumm im Weg rumgestanden hättest. Auf der Messe durften Deine Soldaten nur in Zivil auftreten, aber wenn sie das getan hätten, hätten sie von den Feldjägern verhaftet werden müssen, die ja auch wieder nicht in Uniform hätten kommen dürfen, woraufhin neue Feldjäger und so weiter. Daher also subversiver Protest mit Stand und Transpi bzw. hochglanzbedrucktem Werbewagen (»Zu bunt gehört auch grün«).

Und weißt Du, Bundeswehr, was? Wir sind abermals einfach nur froh, daß Deine Gewehre um die Ecke schießen, die Kampfjets kaputt sind und die Panzer kein Benzin haben. Nicht auszumalen, wie das für die wehrlosen Nerds ausgegangen wäre, wenn Du auf klassische Kriegführung gesetzt hättest!

Peace! Titanic