In Ihrem Augenöffner-Song »Ich sehe was, was du nicht siehst« stellen Sie nicht nur korrekt fest: »Die Welt wird fieser«, sondern fragen sich und uns rhetorisch: »An wem mag’s liegen?«, was Sie in den folgenden quälend langen Minuten wenig subtil beantworten: »Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern … Rothschilds, Rockefeller, Soros & Consorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten. Die … JP Morgans, Goldman Sachs und deren Schranzen … Kaltblüter … gierige Männer, Mördergreise« und so fort. Für diesen Mut zur Wahrheit werden Sie auf einschlägigen Verschwörungsseiten gefeiert, daß Didi Hallervorden neidisch werden könnte.

Auch wir möchten uns Ihre Zeilen zu Herzen nehmen, insbesondere den Abschnitt »Mach den Mund auf und sage, was du siehst! Die Wahrheit ist oft leider ziemlich fies«. Wohlan: Wir sehen und vor allem hören eine abgehalfterte Bayernschranze, die als fiese Xavier-Naidoo-Kopie das Einmaleins der Weltregierungsnulpen herunterrappt, um mit schleimigem Beifall aus dem übelriechendsten Aluhut-Keller zu kompensieren, daß sie auf dem Scheißeberg des reichsdeutschen Kabaretts keine Euros mehr hortet.

Fies genug?

Shalömchen Titanic