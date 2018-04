Sie mögen offenbar Fußball, und das sei Männern in Ihrem Alter als Lebensresthobby ja durchaus gegönnt. Aber warum denn dann auch noch Politik? »Die Sozialdemokratie verschleißt ihr Führungspersonal mit einer Großzügigkeit, als hätte sie jede Menge Leute auf der Ersatzbank. Nur: Von der meldet sich kaum einer. Und noch ist niemand in Sicht, der sie aufs Spielfeld setzen würde«, fabulierten sie nach SPD-Personaldebakel Nummer 2675. Was, bitte, hat denn die Ersatzbank auf dem Spielfeld zu suchen? Braucht man da nicht Platz zum, na ja: Spielen?

»Aber das ist der Unterschied zwischen Politik und Fußball.« Aha. »In der Politik muß, wer spielen will, selbst ins Gefecht. Vor Jahrzehnten hatte die SPD einmal für eine Weile den Trainer Herbert Wehner, der selbst keine Chance hatte und darum mal Willy Brandt, mal Helmut Schmidt nach vorne schob … In Gerhard Schröder hatte die SPD einen Mann, der unbedingt siegen wollte und nicht davor zurückschreckte, den Liebling der Partei, Oskar Lafontaine, wegzubeißen. Seitdem hat die SPD weder Trainer noch Stürmer.« Zum Glück ist das der Unterschied zwischen Politik und Journalismus: Niemand will mit Ihnen spielen. Bzw. sollte es wollen. Denn: »Beim spanischen Stierkampf wurden die Stiere getötet. Beim portugiesischen blieben sie am Leben und torkelten am Ende ein paar Kühen hinterher. In Shakespeares Königsdramen liegen am Ende fast alle gemeuchelt auf dem Bühnenboden.«

Wer: alle? Die Kühe? Die Stiere? Die Ersatzbänke gar? Gestorben im Gefecht? Für immer nach vorne geschoben? »Das ist spanischer Stierkampf. Der Machtkampf in der SPD folgt dem portugiesischen Vorbild. Nur sucht man vergeblich nach den Kühen, die die Recken aus der Arena locken. Aber wir wissen ja nicht, ob wir schon im letzten Akt sind, ob das Stück wirklich schon vorüber ist.«

Wir fassen zusammen: Schröder ist ein toter Stier, Martin Schulz torkelt aus der Arena, und Sie sind eine blöde Kuh. Aber gibt es denn gar keine guten Nachrichten mehr? »Wir erleben womöglich den Anfang vom Ende des Modells Deutschland.« Na immerhin etwas.

Ihre nordkoreanischen Cheerleaderinnen von Titanic