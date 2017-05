kurz mal hergehört und mitgeschrieben: In China gibt es etwa 500 Golfplätze und rund 350 000 Golfspieler, die erfolgreichsten chinesischen Profigolfer heißen Zhang Lianwei (Gewinner diverser internationaler Meisterschaften) und Liang Wenchong (ebenso), und jedes Jahr werden in Peking, Shanghai und auf der Insel Hainan große internationale Golfturniere veranstaltet. Was aber schreibt Ihr Mini-Golfer anläßlich des Besuchs des chinesischen Präsidenten bei Donald Trump in Euer »Spiegel-online«-Ding hinein? »Xi wird nicht gemeinsam mit Trump dessen Lieblingsbeschäftigung frönen, dem Golfspielen, denn das gilt in China als Symbol westlicher Korruption.«

Danke für die exklusive Info. Dafür verraten wir Euch jetzt auch mal was: Die meisten Chinesen mögen nicht der Lieblingsbeschäftigung vieler deutscher Internetsurfer frönen, dem »Spon«-Lesen, denn das gilt in China als Symbol westlicher Doofheit. Und nicht nur dort, sondern auch bei Titanic