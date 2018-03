waren wir nach Deiner Ankündigung, Dich mit sofortiger Wirkung aus der Politik zurückziehen. Nachdem Du Dich gerade erst vom langsam sinkenden Boot der Piraten auf den Schulzzug gerettet hattest, verläßt Du dieses zugegeben etwas zum Stehen gekommene Gefährt jetzt ebenfalls. Und sprichst statt dessen auf Twitter die drängenden Probleme unserer Zeit an: »US-Startups schießen Autos auf den Mars. Deutsche Startups liefern dir Essen auf Fahrrädern, aber nur von Restaurants aus einem Umkreis von 2 km um Deinen Wohnort.« Wie immer legst Du den Finger in die Wunde, aber dürfen wir Dich um eines bitten? Versuche bloß nicht, als nächstes Foodora umzukrempeln. Wenn Du das auch noch an die Wand fährst, verhungern Tausende junger Startupper in ganz Deutschland. Sprich doch lieber bei der FDP vor!

Rät Titanic