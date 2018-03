Immer mehr religiöse Fanatiker tummeln sich an deutschen Schulen. Eine von ihnen ist Barbara K., Religionslehrerin einer Evangelischen Grundschule im Hochsauerland. "Wir müssen jeden Morgen die Hände falten und beten", berichtet die Zweitklässlerin Merve S. unter Tränen. Die himmelschreienden Gebetszeilen lauten: "Ich bin klein / mein Herz ist rein / soll niemand drin wohnen / als Jesus allein." Als die Schülerin anmerkte, daß auch ihre Mutti in ihrem Herzen wohnen dürfe, wurde die Lehrerin ungehalten und verpaßte dem armen Wurm eine Kopfnuß mit dem Holzkreuz. Nicht anders sind die Zustände der Katholischen Grundschule "Die Dornenkrone" in Berlin-Wilmersdorf. "Wer das 'Vater unser' nicht auswendig kann, wird als Ungläubiger beschimpft!", gesteht ein Viertklässler, der lieber ungenannt bleiben will. Konsequenzen sollen folgen. (Quelle: bild.de)

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige