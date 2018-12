Rekordzahlen auf dem Jakobsweg

"Ich steh dann mal im Stau!" Der Jakobsweg verzeichnet einen neuen Höchstwert an Pilgern. Bis zum Jahresende werden es auf den völlig überfüllten Irrpfaden des Glaubens geschätzte 330000 und ein paar Zerquetschte sein. Die Folge: Immer mehr Auflaufunfälle mit Wallfahrerflucht und kein Durchkommen für Johanniter und Malteser in den verstopften Errettungsgassen. Weil sich auch am Zielort, der Urkundenausgabe an der vermeintlichen Ruhestätte Hape Kerkelings in Santiago de Compostela, mittlerweile lange Schlangen bilden, erschallt aus deutschen Pilgerkehlen immer wieder die Forderung: "Zweites Grab!"