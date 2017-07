Ein Stern zerbarst im Weltenall

Ich glaub, es war ein Todesfall.

Der Stern war fortan keiner mehr

Und ist das auch schon lange her

(zehn Jahre wohl so ungefähr)

So leuchtet, wo er nicht mehr ist

Sein Licht doch in der Finsternist

Kann das nicht tote Liebe auch?

Das wäre ein sehr schöner Brauch.

Gunnar Homann