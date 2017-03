Food-Festivals, Marathons, Pegida-Demos, die Straßen von San Francisco unserer Städte haben schon viele Deppenansammlungen gesehen. Was liegt da näher, als nun endlich auch den spektakulären Rennzirkus mitten ins Herz unserer Metropolen zu holen? Die steuerfinanzierte Infrastruktur ist ohnehin vorhanden. Jetzt gilt es, den PS-begeisterten Bürgern auch mal etwas für die viele Kohle, die Straßen, Brücken, Tunnel oder eben auch sündhafteure Ampelanlagen (die fürderhin nicht mehr auf der Straße, sondern in der Disco Verwendung finden könnten) verschlungen haben, zurückzugeben. Doch schon sieht man Verkehrsexperten und sonstige Spaßbremsen die Fahne senken, sie verweisen auf eine angebliche "Gemeingefährlichkeit" dieses hochdemokratischen, motorsportlichen Kräftemessens. Aber sie vergessen dabei, daß sich Kampfradler wie Taxifahrer schon immer Duelle auf den Verkehrsachsen unserer Kommunen lieferten. Auch das Argument einer angeblich erhöhten Unfallgefahr für Fußgänger hält einer kritischen Überholung Überprüfung kaum stand. Wenn sich ein Wagen mit 160 Sachen dem Zebrastreifen nähert, ist er doch schon vier Ecken weiter, ehe eine Oma mit den Rädern ihres Gehwagens den Asphalt auch nur berührt hat! Es ist alles eine Frage des Timings. Wer dennoch Angst hat, soll den Krötentunnel Fußgängertunnel nutzen, die U-Bahn nehmen, oder nach Juist, Hiddensee oder Helgoland ziehen. Burkhard Niehues, Meinungsbolide

Wir alle wissen es: Autorennen sind abzulehnen. Uneinsichtigen sollte ein Blick auf das Schicksal der prominentesten Raser die Augen öffnen: James Dean im Grab, Michael Schumacher im Koma und – freilich am Entsetzlichsten – Niki Lauda im Fernsehen. Überhaupt: Wettrennen sind nicht nur superöde, sondern auch gefährlich: Einer von mir geleiteten Studie zufolge schlafen 9 von 10 Formel-1-Fans während der Übertragungen regelmäßig ein, einer stirbt vor Langeweile direktemang. Das Motorkräftemessen auf den öffentlichen Verkehr zu übertragen hilft da nicht, ich habe es selbst getestet. An einer Berliner Ampel kurbelte im aufgemotzten Audi oder BMW neben mir, ich kenne mich da nicht so aus, ein junger Primat das Fenster herunter, schlug ein Rennen vor. Ich willigte ein. Das traurige Ergebnis: Die Reifen meines – zugegeben – nicht mehr ganz fabrikfrischen Citroën C2 waren danach total im Eimer, später hagelte es superteure Bußgeldbescheide und dem mir unterlegenen Kontrahenten standen vor Fassungslosigkeit die Tränen in den Augen. Kurzum: An einem solchen Event nehmen nicht nur ausschließlich Verlierer teil, es bringt auch lediglich solche hervor. Besser sind illegale Motorradrennen. So muß auf das prickelnde, von 250 Stundenkilometern im Ortsinnern verursachte Nahtoderlebnis nicht verzichtet werden. Und wenn dann doch mal ein pinkfarbener Jeep von rechts kommt, kommt dessen Fahrer nicht ums Leben, hat dafür aber endlich einen Grund, den Wagen neu zu lackieren.

Cornelius W. M. Oettle, Lackierer