Du hast kürzlich die Vollstreckung mehrerer Todesurteile vorgezogen, weil die Vorräte des verwendeten Gifts Midazolam andernfalls ihr Haltbarkeitsdatum überschritten hätten. Verständlich – bei uns wurde früher auch nie etwas weggeworfen! Doch was passiert eigentlich, wenn Gift verdirbt, fragen wir uns: Wird es ranzig? Bildet es so eine eklige Puddinghaut? Und haben andere Tötungsmittel ebenfalls Verfallsdaten? Wenn ja, sind sie an Euren Atomwaffen hoffentlich nur sehr schwer zu finden, haha! Oh, Verzeihung, der Witz war etwas abgestanden!

Läßt nichts verkommen: Titanic