In Ihrer Anfangszeit als Rapper machten Sie vor allem durch frauen- und schwulenfeindliche Texte von sich reden, von denen Sie sich später jedoch distanzierten. Als Bild.de Sie auf diese Stücke ansprach, erklärten Sie beschwichtigend: »Alles, was ich je geschrieben habe, gerade in Bezug auf die derberen Sachen damals, hatte immer ein Augenzwinkern, eine sarkastische und ironische Note für mich.« Wer das nicht checke, sei »schon ein ziemlicher Holzkopf«. Gewiß, lyrische Leckerbissen wie diese aus »Lutsch meinen Schwanz« und »Pimplegioneah« sind einfach zeitlos guter Humor: »Deine Braut macht auf prüde, doch sie will es, und ich spritz ihr ohne Kommentare in die Augen, bis sie blind ist.« Oder: »Steck die Zunge in mein Arschloch und ich scheiß dir in den Hals.« Lol, zwinkerzwinker, ^^!

Wie Sie weiter sagten, würden Sie solche Klassiker zur Gaudi des Publikums denn auch heute noch auf Konzerten spielen. Seien jüngere Kinder mit ihren Eltern anwesend, sagten Sie aber schon mal: »Haltet euren Kids jetzt besser die Ohren zu!« oder versuchten, das Liedgut »mit einer Ansage davor etwas zu entschärfen«. Und was sagen Sie da so, Savas? »Ich bin eine unverbesserlich frauenhassende, homophobe Gedankengiftmülldeponie und muß deshalb seit siebzehn Jahren menschenverachtenden Reimschrott vor Minderjähigen herunterlabern – habt etwas Mitleid mit mir wegen des nun folgenden Songs«? Nein?

Hält sich lieber die Ohren zu: Titanic