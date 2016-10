Sie haben, wie wir in der Süddeutschen lasen, auf 500 Seiten offenbar eines der größten Probleme der Mathematik gelöst, i.e. die »ABC-Vermutung« bewiesen. Selbige betrifft die Summe C aus zwei Zahlen A und B sowie deren Zerlegung in Primfaktoren. »Die Vermutung besagt dann stark vereinfacht: Wenn A und B jeweils einen Primfaktor besonders oft enthalten, dann ist das bei ihrer Summe C meist nicht mehr der Fall.«

So weit, so klar. Allein: Selbst größte Experten können Ihren Beweis bislang nicht nachvollziehen. Wir haben jetzt auch mal drüber geschaut und können Sie beruhigen: Paßt alles, große Klasse!

1 mit Stern von Titanic