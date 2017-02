1983: Philipp Lahm wird am 11. November in der 89. Minute eingewechselt. Zunächst täuscht er einen Rückzieher an, aber dann tunnelt er seine Mutter einfach zwischen den Beinen. Direkt danach: Schwalbe. Lahm schreit wie am Spieß und sieht für sein Theater erst mal die gelbe Kati (Hebamme). Schon jetzt ist klar: Lahm ist ungewöhnlich klein. Nur 50 cm mißt das Baby.

1989: Mit 5 Jahren und 55 cm Körpergröße wird Lahm Verteidiger beim FT Gern. Auffallend ist seine anfängliche Kopfballstärke – mit den kurzen Beinen kommt er einfach noch nicht an den Ball. Erst nach der Grundschule erlebt Lahm einen Wachstumsschub und erreicht schließlich einen stolzen Meter, wenn er die Arme nach oben streckt.

1995: Lahm wechselt in die Jugend des FC Bayern München und wird vom Verein notdürftig in einer Villa am Tegernsee einquartiert. Dank wöchentlicher Wurstlieferungen von Nachbar Uli Hoeneß legt Lahm an Körpergröße zu und tritt erstmals mit beiden Schuhen gegen den Ball. Jetzt kann er der Welt zeigen, was er auf dem Platz draufhat: nichts. Bis zum Profi ist es noch ein weiter Weg.

2001: Eine turbulente Zeit bricht an: Erst Amateur bei Bayern in der Regionalliga, dann Dilettant beim VfB Stuttgart und schließlich Abwehr-Aß bei den A-Bayern und in der Nationalmannschaft. Ab jetzt heißt es: kicken, kicken, kicken! Für Lahm dreht sich alles nur noch um das runde Leder. Freunde bezeichnen ihn als "regelrechten Fußball-Narren".

2012: Lahm entdeckt seine Sexualität, will sich aber noch nicht festlegen, ob er eher Bälle oder Pfosten mag. "Hauptsache, keine Menschen", so Kommentar Lahm.

2014: Inzwischen hat Lahm fast alles gewonnen, was man gewinnen kann, darunter den Jackpot im Lotto ("Pornokasse, hehe") und ein aufblasbares Schwein auf der Wiesn 2008 – nun folgt auch noch der Weltmeisterschaftstitel. Erst jetzt wird Lahm klar, wie ungern er siegt. Folgerichtig tritt er aus der Nationalmannschaft zurück, die ohne ihn allerdings keine Chance mehr hat.

2017: Auch in der Bundesliga streicht Lahm die Segelohren. Alles, was in der Fußballwelt Rang und Namen hat, beugt sich zu ihm hinunter und zollt ihm Respekt. Zukünftig wird Lahm Cheftrainer beim FC Bayern München sein, und zwar in der G-Jugend. "Einfach ein bißchen auf Augenhöhe trainieren", grinst Lahm uneitel wie eh und je. Kleiner Mann ganz groß!

