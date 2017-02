Peugeot hat Großes mit Opel vor! Sollte der Kauf von General Motors unter Autodach und Handschuhfach gebracht werden, will man umfangreiche Änderungen an den Opel-Modellen vornehmen. So sollen künftig etwa statt der Armlehnen Baguettestangen verbaut werden. Anstelle des Lenkrades will man einen Tortenbrie einsetzen, und betankt wird der Wagen mit Rotwein. Außerdem soll die Rückbank so eng gestaltet werden, daß dort nur noch Oralverkehr möglich ist. Alles wie bei einem ganz normalen Peugeot also.

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige