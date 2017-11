TITANIC: Mr. Bono, Sie stehen hinsichtlich ihres Finanzgebarens, aufgedeckt in den "Paradise Papers", jetzt im Kreuzfeuer der Kritik. Wie war Ihr Wochenende?

Bono: Sunday, bloody Sunday! Bad!

TITANIC: Das muß Sie ja schwer getroffen haben, so als Vorzeige-Charity-Rocker und Weltverbesserer Nr. 1.

Bono: Deep in the Heart! Endless Deep! I Fall down.

TITANIC: Hatten Sie mit solcherlei Geschäften schon Erfahrung, oder haben Sie das zum ersten mal ausprobiert?

Bono: The First Time.

TITANIC: Ist noch was über von den Gewinnen aus der Shopping Mall in Litauen?

Bono: Gone.

TITANIC: Da waren Sie bestimmt mächtig sauer.

Bono: I Threw a Brick Through a Window.

TITANIC: Stimmte wenigstens die Rendite zu Beginn des Investments?

Bono: I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Is That All?

TITANIC: Meinen Sie, Sie können Ihren Ruf noch irgendwie retten?

Bono: If God Will Send His Angels ...

TITANIC: Aber es wird vorübergehen ...

Bono: In A Little While.

TITANIC: Wo haben Sie noch so Geld stecken?

Bono: Oh Berlin, Miami, New York, Near The Island (Cayman-Islands, die Red.). Out of Control.

TITANIC: Wie werden Sie künftig investieren?

Bono: Silver and Gold.

TITANIC: Und wann und wo?

Bono: Saturday Night, A room at the Heartbreak Hotel.

TITANIC: Ach, Tom Petty hing auch mit drin? Wo liegt denn das?

Bono: City of Blinding Lights?

TITANIC: Äh ... ja!

Bono: Out of Control.

TITANIC: Dann scheint es ja sehr sicher zu sein. Kommen Sie schon, in welchem Stadtteil liegt es genau?

Bono: Where the streets have no name.

TITANIC: Aha! Und wenn die Ihnen doch eines Tages mal auf den Fersen sein sollten, was machen Sie dann?

Bono: Another Time, Another Place.

TITANIC: Also sind Sie trotz allem zuversichtlich. Ihr Motto für die Zukunft?

Bono: Smile!

TITANIC: Danke, Herr Bono, wir gehen dann, bevor Sie noch anfangen zu singen ...

Bono: I will Follow.

TITANIC: Bloß das nicht. Help!

