Papst Franziskus hat am Sonntag das von ihm ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit beendet. Nach einem kurzen Gebet verabschiedete sich das katholische Oberhaupt mit den Worten "Back to Business!" von den rund 70 000 Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom und knallte als symbolischen Akt zwei Bettlern die Heilige Pforte im Petersdom vor der Nase zu. Anschließend schränkte der Pontifex per Erlaß das vatikanische Engagement bei "Misereor" auf fünf Brote und zwei Fische ein ("Reicht doch, hähä!") und herrschte auf dem Weg in seine Privatgemächer seinen Präfekten Georg Gänswein an, ihn ab sofort in seinen Audienzen bloß nicht mehr mit Schwulen, Krüppeln und geistig Behinderten zu behelligen: "Allein bei dem Gedanken an den DFB-Besuch neulich packt mich schon wieder der Ekel."

