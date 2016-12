OKTOBER

Powersätze für Zamperoni

Ingo Zamperoni hat sich am ersten Tag nach seiner Premiere als Moderator der Tagesthemen mit den Worten "Möge die Nacht mit Ihnen sein!" von den Zuschauern verabschiedet. Das waren die besten Schlußsätze des selbstironischen Anchormans im Jahr 2016:

"Das war’s für heute! Die Hände bitte wieder über die Decke, meine Damen!"

"Bis morgen früh – und nur keine Sorge wegen des Horrorclowns unter Ihrem Bett!"

"Ich hoffe, Sie schlafen schön und wachen nie mehr auf."

"Noch ein Gruß an meine Kinder: Ab in die Falle! Das gilt auch für die, von denen ich nichts weiß!"

"Auf Wiedersehen! Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Hashtag Lügenpresse."

"Tüdelü, ihr Wichser!"



NOVEMBER

US-Wahltelegramm

+++ Donald Trump gewinnt überraschend deutlich beim Wettgrapschen auf der Wahlparty. "279 Frauen in zwei Minuten belästigt – das ist ein neuer Rekord", freute sich der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika +++ US-Geologen beobachteten gestern Erstaunliches. So habe sich das Land im Laufe des Tages rötlich gefärbt und sei leicht angeschwollen. "Wir hätten es selbst nicht für möglich gehalten, aber Mr. Trump scheint sein erstes Wahlversprechen bereits einzulösen", berichtete einer der Wissenschaftler. Nun erwarte man, daß sich Amerika in den nächsten Wochen zu voller Größe aufrichte und ein warmer Regen allen Frust fortspüle +++ Katerstimmung herrscht derweil bei den Demokraten. "Also wirklich, nicht als abgedroschene journalistische Phrase", gab eine anonym bleiben wollende Präsidentschaftskandidatin zur Auskunft. "Wir haben einfach unglaubliche Mengen gesoffen, und das werden wir die nächsten vier Jahre wohl weiterhin tun. In der Vergangenheit hat es schließlich auch ganz gut geklappt, prost!" +++ Bestürzte Reaktionen im Ausland. Verschiedene Staats- und Regierungschefs äußerten sich besorgt über den Wahlsieg Trumps. "Daß die Mehrheit der Amerikaner einen Mann wählt, der auf Haß und Politikverdrossenheit setzt, ist kein gutes Zeichen für den Zustand der Demokratie." Auswanderungswillige US-Bürger, die sich vor Chaos und Gewalt im eigenen Land fürchteten, könnten daher im IS jederzeit eine neue Heimat finden, ließ Abu Bakr al-Baghdadi sich weiter zitieren +++ Ratlosigkeit in deutschen Redaktionen. Die Journalisten können sich das Ergebnis im "Rennen ums Weiße Haus" (Spiegel online, Tagesschau.de, Sueddeutsche.de etc. pp.) einfach nicht erklären, hatten sie doch in den vergangenen Wochen eindringlich vor Trump gewarnt. Erst nach bangen Minuten findet ein Volontär die Lösung auf Twitter: "Es sind halt Amis, lol". Die Erleichterung steht den Meinungsführern ins Gesicht geschrieben +++ Trump kündigt als erste Amtshandlung die Todesstrafe für jeden an, der "im Zusammenhang mit einer US-Präsidentschaftswahl noch einmal die Phrase 'Rennen ums Weiße Haus'" verwende. Etwas Gutes hat der Sieg des widerwärtigen Politekels also doch für sich +++



DEZEMBER

Breitbart-Leaks

Breitbart News, das beliebte Online-Hetzportal, bald auch in Deutschland! Was bisher durchgesickert ist zu Rubriken und Layout:

Hetzwort des Herausgebers

Leitkulturartikel

Vermischtes

Scheiß Ausland

Lügenpresseschau

Die Seite 33

Leserpostfakten

Vormodernes Leben

Land und Meute

Deutschland und die Welt

Brisantes Wissen

Wochenprogrom (Veranstaltungshinweise)

Schriftbild: Arier Black (Weiße Lettern auf braunem Hintergrund)

Großzügige Lesespalten (Breite: zwei Hitlerbärte)

ImpreSSum

