JULI

Rentnerin zerstört Kunstwerk

Eine 91-Jährige □□□ [anderes Wort für Großmutter (Koseform) mit drei Buchstaben] hat im Neuen Museum Nürnberg ein Kreuzworträtsel-Kunstwerk des Malers Arthur Köpcke ausgefüllt. Laut Museumschefin Eva-Christina Kraus zeigte sich die Rentnerin überrascht vom Vorwurf der gemeinschädlichen Sachbeschädigung: "Ich wollte nur helfen. Der Herr Künstler hat ja offensichtlich nicht gewußt, daß SPYRIDONISIA eine 'Insel Griechenlands in der Adria' ist." Nach der Vernehmung durch zwei Kripobeamte konnte die Seniorin noch rechtzeitig zu ihrem Bridge-Abend im Archiv des Deutschen Spielkartenmuseums in Leinfelden-Echterdingen entlassen werden.



AUGUST

Scheel tot (197)

Plötzlich und unerwartet, keiner wußte, daß er noch am Leben war, ist gestern, vorgestern oder letzte Woche Dienstag, mal ehrlich, was zählt das schon bei so einem langen Leben, oder am Wochenende Altnazi Altkanzler Altbundespräsident Walter Momper Scheel in einem Altenheim in oder bei Werweißwo gestorben. Scheel, der "Braumeister der Ostpolitik" ("Hol mir mal ’ne Flasche Bier") war als Bundespräsident, vor allem wegen seiner Wanderungen durch die Euro Mark Brandenburg beim Volk sehr beliebt. Daran änderte auch seine Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz der Nazis oder gar die FDP-Mitgliedschaft nichts. Ärgerlich fand er nur, daß er häufig mit Theodor W. Adorno Heuss verwechselt wurde, nach dem sogar eine U-Bahn-Station in Bonn benannt ist. Zeit seines Lebens stand der passionierte Hallodri Vollblutpolitiker im Saft, machte sogar Werbung für DHL ("Hoch auf dem gelben Wagen"). Er sang auch mit einem Gospel-Chor, bedankte sich artig bei den sehr "verehrten Herrn Negern". Zuletzt gab es heftige Kritik vom Bund der Steuerzahler ob seiner endlosen Postpräsidialzeit. Der Bundesrechnungnshof mahnte (mehrmals) zur Eile, konnte die Akte Schröder Lübke Carstens Rau Heinemann Hindenburg Wulff Scheel jetzt endlich schließen, trotzdem gibt es noch mal eine Staatsakte für ihn.



SEPTEMBER

Liste schlechter Agentennamen

Agent Orange

Der Spion, der in die Tür eingebaut war

Bundesagent für Überwachungsarbeit

Rinderfond 007

IM Potent

IM Arsch

Agentleman

Gemischter Doppelagent

Schlappi

Plappermaultasche (Schwätzli)

Meine Quelle

Beatrix von Horch

V-aule Sau

Kapitän Schwandt

Bondscoach

Ann-(Kathrin) Zapf

Annzäpfchen

Hugo Egon Balder

