APRIL

Zum 30. Jahrestag: Darüber lacht Tschernobyl

Wildragout mit Pilzen

Erneuerbare Energien

Zombiefilme

Joachim GAUck

Tepco

Bleischürzen

Rentenerhöhungen

Fallout 4

Atomic Kitten

Teenage Mutant Ninja Turtles

Asse II

Stralsund

Anti-Atom-Gruppe Osnabrück



MAI

Bevorratung für den Kriegsfall – wie ernst ist es wirklich?

Gedanken eines Nachdenklichen

Wenn morgen Krieg wäre, soll sich die Bevölkerung also "zehn Tage am Stück" selbst versorgen können, sagt die "Bundesregierung". Warum gerade zehn Tage? Gibt es einen Plan dahinter? Zehn ist auf meiner Uhr die Ziffer zwischen der Elf und der Neun. Wenn morgen Krieg ist, ist es fünf vor zwölf, noch einzukaufen. Addiert man nun die beiden Striche der römischen Zwölf zur Elf, erhält man ein windschiefes Mischwesen aus römischer und arabischer Numerik, eine geheimnisvolle Zahl aus Kukident und Oxident = Ying und Jung von Matt. Der Ochse ist in der heidnischen Mythologie das Tier des schlechten Wetters. Sind damit bloß ein paar Regentropfen gemeint oder will uns die „Regierung“ auf einen nuklearen Winter vorbereiten? Ein Beispiel: Von Osten her greifen die Russen an, von Westen die Holländer. Die Front verläuft direkt durch Ihr Wohnzimmer, in dem sich Putin und Geert Wilders gegenüberstehen, und Sie haben nur noch eine Kugel in Ihrer MP. Wem von beiden erlauben Sie, mit Ihrer Frau zu schlafen? Die Welt ist oft komplizierter, als wir denken. Ich bin nur ein einfacher Angestellter meines Personalausweises, Stichwort 9/11 = der Geburtstag von Adolf Hitler Jr. Ich mache mir nur meine Gedanken. Nicht immer ganz linear, dafür aber zügig. Ich habe meinen eigenen Kopf, aber wie lange noch? Denken Sie mal darüber nach. Guten Tag.



JUNI

Bluttests für Abgeordnete

Die Forderung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, türkischstämmige Bundestagsabgeordnete zum Nachweis ihrer ethnischen Herkunft einem Bluttest zu unterziehen, stößt bei den deutschen Parteien auf geteiltes Echo. Während sich CSU-Chef Horst Seehofer und die Spitze der AfD, Frauke Petry und Jörg Meuthen, dafür aussprachen, alle Parlamentarier testen zu lassen, das Laborergebnis in einem Ausweis zu dokumentieren und mit einem Dresscode (gelber Stern oder blau-weiß gestreifte Kleidung) für Transparenz im Bundestag zu sorgen, lehnt die CDU ein solches Vorhaben aus Sorge, ihre Abstammung aus dem Arbeiter- und Bauernstaat könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel als chinesisches Plagiat entlarven, ab. Die Meinung der Sozialdemokraten steht derweil noch aus. Nach seinem regelmäßigen wöchentlichen Blutcheck wurde der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel umgehend in ein Hospiz eingeliefert.

